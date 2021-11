Kosovo-Serbia: nuova tappa del dialogo a Bruxelles il 16 novembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo ha affermato che la situazione è più pericolosa di prima e ha ricordato che la Serbia ha aumentato la spesa per i suoi militari che sono stati schierati lungo la linea di confine tra i due Paesi. Kurti ha inoltre respinto le accuse di Vucic, secondo cui il capo di governo kosovaro starebbe preparando un'altra operazione di polizia per prendere il controllo di una centrale elettrica nel nord del Kosovo. Il capo dell'ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha reagito alle dichiarazioni di Kurti dicendo che il "mondo deve rendersi conto che il primo ministro del Kosovo è un uomo pericoloso". (Alt)