Kosovo-Croazia: incontro premier Kurti e Plenkovic, Zagabria sostiene Pristina per integrazione Ue

- La Croazia sosterrà il Kosovo sulla questione della liberalizzazione dei visti e sul processo di integrazione europea. Lo ha affermato il premier croato Andrej Plenkovic, in visita in Kosovo, dove ha incontrato l'omologo Albin Kurti. In una conferenza stampa congiunta dopo il bilaterale, Plenkovic ha detto di sperare che il dialogo tra Kosovo e Serbia continui. "La Croazia è interessata ad avere buoni rapporti con il Kosovo e migliorare le relazioni con la Serbia", ha detto il primo ministro. Kurti, da parte sua, ha affermato che le relazioni tra Kosovo e Croazia sono state tradizionalmente buone. "I nostri due Paesi non sono solo geograficamente vicini, ma si capiscono l'un l'altro meglio di chiunque altro nella regione, avendo condiviso un passato comune", ha affermato. (segue) (Kop)