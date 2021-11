Quirinale: Occhiuto (Calabria), con Berlusconi a Colle e Draghi a governo Italia potrebbe guidare Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Berlusconi non può essere un candidato di bandiera o di una parte politica, deve essere il candidato che sceglie il Parlamento, se ha voglia di sceglierlo. Io credo che potrebbe essere una grande risorsa per il nostro Paese". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a "Zapping", su Rai Radio 1. "Lei immagini, l'Italia rappresentata alla presidenza del Consiglio da Draghi e alla presidenza della Repubblica da Berlusconi, che è stato quello che ha fatto stringere la mano al presidente degli Stati Uniti e a quello della Russia a Pratica di Mare, che ha fatto sempre cose straordinarie in politica estera, che ha una autorevolezza riconosciuta in tutta Europa e nella comunità internazionale. Tutto questo mentre non c'è più la Merkel e quindi l'Europa non ha più una guida. L'Italia, con Draghi al governo e Berlusconi al Quirinale, potrebbe davvero guidare l'Unione europea", ha concluso. (Rin)