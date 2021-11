Milano: il consiglio comunale approva l’istituzione della consulta cittadina per la mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'’istituzione della Consulta cittadina per la mobilità attiva è stata approvata in consiglio comunale Palazzo Marino, con l’opposizione che ha richiesto che un membro della consulta per la disabilità ne faccia parte. “La consulta sarà composta da 15 persone scelte dal sindaco, a cui l’assessore alla mobilità Arianna Censi chiederà il parere prima di prendere decisioni in merito alla mobilità attiva, ovvero quella che riguarda i veicoli senza motore. Fulcro dei vari emendamenti dell’opposizione riguardo a questa delibera, invece, è la necessità di una sintesi con la consulta per la disabilità, per far fronte al problema delle barriere architettoniche, spesso associato a ciclabili, bici e altri veicoli analoghi. “Non si possono escludere dalle politiche di mobilità attiva coloro i quali hanno difficoltà a muoversi nella città”, ha dichiarato in aula il capogruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico. (Rem)