Germania: ministro Salute Spahn, necessarie restrizioni anti-Covid federali

- La Germania necessita di restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 efficaci a livello federale. In particolare, si tratta di limitare in tutto il Paese l'accesso ai luoghi pubblici e aperti al pubblico a quanti sono stati vaccinati contro la Sars-Cov2 o sono guariti dopo aver contratto il virus. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. Secondo l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), i controlli sulle misure anticontagio “finora non hanno funzionato bene”, tanto che le disposizioni sono risultate praticamente nulle. Spahn ha quindi ribadito la proposta di consentire le vaccinazioni di richiamo contro il Covid-19 per tutti, indipendentemente dall'età o da patologie pregresse. L'esempio di altri Paesi che hanno adottato questa strategia ne dimostra l'efficacia e, come affermato da Spahn, “intendiamo utilizzarla anche in Germania”.(Geb)