Perù: attività economica di settembre a +9,71 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica del Perù ha registrato a settembre una crescita del +9,71 per cento su anno, secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di statistica (Inei). Nel raffronto su anno del periodo compreso tra gennaio e settembre la crescita risulta del +17,49 per cento, mentre sui dodici mesi il dato è del +11,95 per cento. I settori che sospingono la ripresa economica a settembre sono stati quello minerario e degli idrocarburi, del turismo e della ristorazione, dei trasporti, della costruzione, agricoltura e allevamento, telecomunicazioni e servizi aziendali. La voce turismo e la ristorazione figura in testa alla lista delle migliori performance di settembre con un +85,05 per cento, seguita da trasporto e logistica con un +24,39 per cento. Seguono la costruzione, con un 12.63 per cento, agricoltura e allevamento, con un +11,49 per cento, e il settore minerario con un +11,07 per cento. Unici settori in retrocesso quelli della pesca (-39,18 per cento) e quello finanziario e delle assicurazioni (-1,55 per cento). (segue) (Brb)