Difesa: “Wsj”, Cina acquisì azienda italiana droni senza autorizzazione di Roma e Bruxelles

- Una società cinese controllata dallo Stato ha acquisito nel 2018 la Alpi Aviation Srl, un’azienda italiana di base in Friuli che produce droni militari. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, precisando che poco dopo la compagnia di Pechino ha iniziato a trasferire in Cina le tecnologie dell'azienda, utilizzate anche dall'esercito italiano in Afghanistan. Le autorità italiane ed europee, spiega il quotidiano statunitense, erano all’oscuro dell’iniziativa, un fatto che – secondo il “Wsj” – indica che Pechino è in grado di aggirare i labili controlli da parte europea verso acquisizioni volte a estrapolare tecnologie sensibili e di interesse strategico. Le autorità italiane stanno indagando sull'acquisizione di Alpi Aviation da parte di una società registrata a Hong Kong che, stando alle ipotesi investigative, funge da copertura allo Stato cinese stesso, con l’obiettivo di trasferire il patrimonio tecnico e intellettuale dell'azienda friulana in un nuovo sito produttivo in Cina. L'acquisizione si rifà a uno schema, dicono gli analisti, con cui aziende statali cinesi che utilizzano società di comodo apparentemente private come copertura per acquisire compagnie produttrici di tecnologie specifiche che poi trasferiscono in nuove strutture sul territorio cinese. (segue) (Nys)