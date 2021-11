Difesa: “Wsj”, Cina acquisì azienda italiana droni senza autorizzazione di Roma e Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità italiane, prosegue il “Wsj”, affermano di essere incappate nei collegamenti tra Alpi e la Cina durante un'indagine separata. L'azienda, con sede a Pordenone, produce aerei leggeri e piccoli droni chiamati Strix. Gli apparecchi, utilizzati dall'Aeronautica Militare italiana in Afghanistan, possono essere trasportati in uno zaino e usati rapidamente da un singolo operatore per fornire sorveglianza anche di notte. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale dell’azienda. Alpi era finita nei radar della Guardia di Finanza per due volte nel 2009, quando era sospettata di aver venduto parti di aerei e droni all'Iran in violazione dell’embargo in vigore. Alpi ha negato qualsiasi illecito, affermando di non aver venduto all'Iran alcuna tecnologia che potesse essere utilizzata per scopi militari. La polizia, spiega il quotidiano Usa, afferma che due perquisizioni degli uffici di Alpi quest'anno hanno rivelato chiaramente il collegamento dell’azienda italiana con la Cina. Nel luglio 2018 una società denominata Mars Information Technology, che si era registrata a Hong Kong soli due mesi prima, ha acquistato una partecipazione del 75 per cento in Alpi per 4 milioni di euro e poi vi ha investito altri 1,5 milioni di euro. (segue) (Nys)