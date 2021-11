Difesa: “Wsj”, Cina acquisì azienda italiana droni senza autorizzazione di Roma e Bruxelles (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un caso da manuale", ha detto al “Wsj” Jaap van Etten, amministratore delegato della società olandese di intelligence economica Datenna, che si occupa principalmente degli investimenti cinesi in Europa. “Questa è la strategia dello stato cinese, spinta dal governo di Pechino”, ha aggiunto. L'Europa sta in realtà rafforzando i controlli sugli investimenti a seguito di un'ondata di acquisizioni cinesi. Nel 2018, l'Unione europea ha stabilito un nuovo quadro per le strategie di contenimento, ma la responsabilità ultima spetta ai governi nazionali, che devono bilanciare il loro bisogno di investimenti con i problemi di sicurezza derivanti da possibili intromissioni straniere in settori strategici nel campo della difesa e delle infrastrutture. "Dobbiamo assicurarci che non finiscano nelle mani di coloro che cercano di minare l'ordine internazionale o i valori democratici occidentali", ha affermato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. (Nys)