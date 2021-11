Italia-Usa: ministra Cartabia incontra il procuratore generale Garland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della giustizia, Marta Cartabia, ha avuto un colloquio molto cordiale con il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland. Lo rende noto il ministero della Giustizia, precisando che la guardasigilli ha rappresentato il quadro delle riforme, a cui sta lavorando. I due si sono confrontati in modo particolare sui sistemi di monitoraggio della durata dei processi e sull'istituzione in Italia dell'ufficio per il processo, analogo all'esperienza dei clerks americani. Cartabia e Garland hanno in seguito toccato vari dossier riguardanti la cooperazione giudiziaria tra Italia e Stati Uniti. All'Attorney General, la ministra Cartabia ha rinnovato la richiesta di trasferimento in Italia del connazionale Chico Forti, perché possa continuare a scontare nel suo Paese la pena dell'ergastolo cui è stato condannato per omicidio e per cui è recluso in un carcere della Florida. La Guardasigilli ha fornito al procuratore generale, autorità cui spetta la decisione finale sul caso previo assenso della Florida, i chiarimenti richiesti sul rispetto da parte italiana della convenzione di Strasburgo del 1983 (sul trasferimento delle persone condannate).La ministra ha inoltre invitato l’esponente dell’amministrazione Usa alla conferenza dei ministri della Giustizia dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, organizzata nel quadro della Presidenza italiana, che avrà luogo a dicembre a Venezia e che sarà dedicata al tema della giustizia riparativa. La titolare della Giustizia ha infine illustrato iniziative, allo studio con Unodc a seguito della crisi afgana, per contrastare la produzione e il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani e rafforzare gli strumenti di lotta al terrorismo.(Nys)