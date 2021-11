Ecuador: governo dispiega Forze armate nelle carceri dopo ennesimo massacro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha stabilito che la presenza di personale delle Forze armate nei penitenziari proseguirà fin tanto che non verrà risolto il problema della sicurezza e dell'ordine tra la popolazione carceraria. Si tratta, segnala il quotidiano "El Universo", della principale e più immediata risposta che segue il nuovo massacro consumato questo fine settimana all'interno del carcere Litoral, nella città sud occidentale di Guayaquil, costato la vita ad almeno 62 detenuti. "Sono state decise azioni congiunte per dare una risposta integrale alla sicurezza dei cittadini, tra queste che i militari entreranno nelle carceri in modo permanente", ha detto Lasso al termine di una riunione di governo. "Verrà portato avanti un coordinamento tra le Forze armate e la Polizia nazionale per mantenere l'ordine e la sicurezza dentro e fuori dalle carceri in modo indefinito e conformemente alla Costituzione e le leggi", ha aggiunto. (segue) (Brb)