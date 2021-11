Egitto: ministro Petrolio, il gas è la prima scelta energetica per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del petrolio egiziano, Tarek El Molla, ha incontrato il capo della compagnia petrolifera British BP, Bernard Looney, per discutere di una maggiore cooperazione congiunta e dell’aumento degli investimenti nel paese delle piramidi. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal ministero del Petrolio egiziano. El Molla ha sottolineato che il gas naturale è diventato la prima scelta per l'Egitto e ha concordato con il capo della società britannica di accelerare i tempi per l'implementazione di nuovi progetti e misure tecniche per aumentare i tassi di produzione di gas, in particolare nei giacimenti di Raven, Osiris, Satis e Harmattan, e di realizzare un progetto di rilevamento sismico con grandi investimenti nel corso del prossimo anno. L'Egitto sta preparando una strategia nazionale ambiziosa e pratica per l'idrogeno come fonte di energia a basse emissioni di carbonio, ha affermato El-Molla, aggiungendo che l’iniziativa include la produzione di idrogeno blu a breve e medio termine e la produzione di idrogeno verde a lungo termine.(Cae)