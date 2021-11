Usa: Biden verso blocco estrazione gas e petrolio da sito in Nuovo Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha proposto un divieto ventennale di locazione per l'estrazione di petrolio e gas sulle terre vicino a Chaco Canyon, nel Nuovo Messico, un sito considerato sacro e ancestrale da alcune tribù di nativi americani. Lo scrive il sito statunitense "Axios". Per anni, le tribù hanno richiesto una moratoria di trivellazione per le terre intorno al Chaco Culture National Historical Park, sito del patrimonio mondiale dell'Unesco che conserva una delle più importanti aree culturali e storiche precolombiane negli Stati Uniti. La mossa arriva dopo che diversi attivisti hanno criticato l'amministrazione Biden per non aver agito in modo più aggressivo per invertire la tendenza dell'ex presidente, Donald Trump, circa la protezione di monumenti e aree di interesse nazionale. Biden ha presentato la proposta di divieto di locazione all'inizio del vertice delle nazioni tribali della Casa Bianca, un evento di due giorni a cui dovrebbero partecipare leader di oltre 570 tribù.(Nys)