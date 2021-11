Kosovo-Croazia: incontro premier Kurti e Plenkovic, Zagabria sostiene Pristina per integrazione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogato sul dialogo Kosovo-Serbia, Kurti ha affermato che Pristina sostiene il raggiungimento di un accordo globale incentrato sul riconoscimento reciproco. Ha anche detto che la Serbia dovrebbe cambiare la sua Costituzione e riconoscere il Kosovo come Paese indipendente. "Finora c'è stato un approccio secondo cui il Kosovo dovrebbe fare concessioni alla Serbia per riconoscerci. Belgrado ha beneficiato di concessioni e non ci ha riconosciuto. Ora abbiamo una nuova situazione dopo le elezioni del 14 febbraio, dove abbiamo una leadership politica che crede che dovrebbe esserci il riconoscimento reciproco al centro del futuro accordo, e intorno ad esso dovrebbero esserci altre cose, come la reciprocità dei diritti delle minoranze, le future relazioni economiche e commerciali, l'integrazione europea, lo stato di diritto e la democratizzazione". (Kop)