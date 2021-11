Usa-Italia: "Forbes", Roma sempre più strategica per la sicurezza di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è destinata a diventare sempre più importante per la sicurezza degli Stati Uniti, alla luce dei cambiamenti degli equilibri interni alla Nato e dei “giusti” investimenti nella Difesa fatti dal governo italiano. Lo scrive la rivista statunitense Forbes, elencando una serie di motivi per i quali l’Italia diventerà sempre di più un partner strategico per Washington. La Nato, si legge, si sta evolvendo in modi che rendono i suoi maggiori Paesi membri meno utili come alleati regionali. L’articolo cita il Regno Unito, “che si sta ritirando dal continente”; la Francia, che “chiede accordi di sicurezza alternativi” e la Germania, che “mostra un'ambivalenza sulla spesa militare che lascia la Bundeswehr in uno stato di cronica impreparazione”. In questo contesto l'Italia “si distingue come un Paese che si impegna in modo affidabile per l'alleanza occidentale e per la democrazia”. La politica di Roma, prosegue l’articolo, è “complementare” a quella di Washington. Il predecessore di Draghi, si legge, ha avuto un breve interludio con l'iniziativa cinese Belt and Road, ma da allora Draghi ha allontanato l'Italia da Pechino e ha mostrato grande interesse a sviluppare legami più stretti con Nuova Delhi, evidenziando la preferenza del suo Paese per i partner democratici. L’Italia, inoltre, ha un esercito altamente professionale e la sua Marina è la forza marittima dominante nel Mediterraneo, prosegue l’articolo di Forbes.(Nys)