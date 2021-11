Libia: Cremlino, Putin e Macron ribadiscono importanza di portare avanti percorso politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo francese, Emmanuel Macron, hanno sottolineato in un colloquio telefonico, l'importanza di mantenere le “dinamiche positive” nel processo di risoluzione politica della crisi in Libia. Lo riferisce una nota del Cremlino. "I presidenti di Russia e Francia hanno preso atto del successo dello svolgimento della Conferenza internazionale sulla Libia a Parigi e hanno sottolineato l'importanza di mantenere dinamiche positive nel processo di risoluzione politica e il lavoro persistente con le parti libiche sulla base delle decisioni prese nel suddetto forum", afferma la nota. Inoltre, prosegue il Cremlino, “su iniziativa di Emmanuel Macron, è stata toccata anche la situazione in Mali”. La nota precisa inoltre che i due capi di Stato hanno deciso di mantenere stretti contatti personali in futuro.(Rum)