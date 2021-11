Calabria: Occhiuto, voglio dimostrare al Paese che è Regione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I miei predecessori alla guida del gruppo Forza Italia alla Camera, Brunetta e Gelmini, sono diventati ministri. Io, invece, ho scelto di dedicarmi alla mia Regione, perché vorrei raccontare al Paese una Calabria che non si aspetta". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, intervenendo a "Zapping", su Rai Radio 1. "La Calabria viene sempre raccontata come una Regione perduta. Ha giovani straordinari; i giovani che si laureano nelle università della Calabria in informatica e in statistica trovano lavoro nel 100 per cento dei casi, ma fuori dalla Calabria. Abbiamo grandi risorse e ricchezze incredibili. Io vorrei essere il presidente che non solo passa alla storia, ma che dimostra al Paese che la Calabria è una Regione bellissima, complicata ma straordinaria", ha concluso. (Rin)