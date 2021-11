Spagna: re Felipe per la prima volta a bordo di un autobus a Madrid, curiosità tra i passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha destato molta curiosità tra i passeggeri dell'autobus della linea 001 di Madrid la presenza del re, Felipe VI e delle regina Letizia, che hanno condiviso parte del tragitto con il sindaco della capitale spagnola, Jose Luis Martinez Almeida, in occasione del 75mo anniversario dell'Azienda municipale dei trasporti di Madrid (Emt). È stata la prima volta che il monarca spagnolo ha viaggiato su un autobus, mentre era salito a bordo della linea 1 delle metropolitana nel 2018 in occasione delle celebrazioni per il suo centenario. (Spm)