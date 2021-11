© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, scrive su Twitter che il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte ha preparato per lui 13 domande. "Sarò felice di rispondere in un confronto in diretta Tv - aggiunge il senatore Iv -. Aspetto la sua proposta di data e nel frattempo preparo le 13 domande per lui, dalle mascherine al Venezuela. Sono certo che non scapperà dal confronto democratico. Vero?". (Rin)