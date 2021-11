Germania: Covid, verso accesso al posto di lavoro per vaccinati, guariti e testati negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si avvicina a limitare l'accesso al luogo di lavoro esclusivamente a quanti sono stati vaccinati contro il Covid-19, sono guariti dopo aver contratto il virus o possono presentare un esame diagnostico per la Sars-Cov2 con esito negativo. Al tempo stesso, il Paese potrebbe ripristinare il lavoro da remoto in assenza di motivi impellenti che richiedano la presenza del dipendente sul luogo di impiego. Come riferisce il quotidiano “Franfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è “ridurre il rischio che il coronavirus si diffonda nelle aziende. Le norme anticontagio sul luogo di lavoro dovrebbero essere efficaci fino al 22 marzo 2022, con il Bundestag che potrebbe prorogarle più volte per un massimo di tre mesi. I datori di lavoro “potranno e dovranno” informarsi sullo stato di vaccinazione, guarigione o negatività al Covid-19 dei propri dipendenti. Tuttavia, rimane aperta la questione delle sanzioni per quanti violano le norme volte a contenere il coronavirus. La nuova disciplina è contenuta nella proposta con cui Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico intendono sostituire la legge sulla protezione della popolazione dalle infezioni di portata nazionale. Il provvedimento elaborato dalle tre forze politiche, impegnate nei negoziati per la formazione del prossimo governo federale di coalizione, dovrebbe essere approvato dal Bundestag il 18 novembre prossimo. (Geb)