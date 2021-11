Armenia-Azerbaigian: ambasciatore Nazarian, questione prigionieri di guerra resta irrisolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia e la co-presidenza del Gruppo di Minsk dell'Osce hanno ripetutamente sollevato la situazione dei prigionieri di guerra armeni e degli ostaggi civili detenuti dall'Azerbaigian contrariamente e in violazione dei requisiti del diritto umanitario internazionale e della dichiarazione trilaterale di cessate il fuoco del 9 novembre 2020: questa è la questione più urgente relativa alla citata dichiarazione trilaterale che rimane tuttora irrisolta. È il commento dell’ambasciatore armeno presso la Santa Sede, Garen Nazarian, in risposta alle dichiarazioni dell’omologo azerbaigiano, Rahman Mustafayev, rilasciate oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma. “Riconosciamo e ringraziamo quelli dei nostri partner internazionali che continuano a sollevare questo problema a livello bilaterale e in sedi multilaterali, inclusa la Santa Sede che invita l'Azerbaigian a rispettare i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale e della dichiarazione trilaterale e a rilasciare tutti i prigionieri di guerra e ostaggi civili in sua custodia”, ha detto Nazarian. (segue) (Res)