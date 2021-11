Imprese: Antitrust, possibile sanzione per Immobiliare.it

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possibile sanzione nei confronti di Immobiliare.it per non aver rispettato una serie di impegni presi in passato su indicazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) che ha aperto un provvedimento nei confronti del portale di annunci immobiliari. Nel bollettino settimanale l'Antitrust ricorda che negli anni scorsi aveva aperto un'istruttoria nei confronti di Immobiliare.it per accertare l'esistenza di violazioni del Codice del consumo riferite a inserzioni immobiliari sulla piattaforma, "attraverso claim di asserito primato raggiunto dal professionista nel mercato della raccolta e pubblicazione on line delle inserzioni immobiliari". In seguito il procedimento fu chiuso con l'imposizione alla stessa piattaforma online di una serie di impegni da ottemperare. Immobiliare.it si era impegnata a mantenere il claim di primato con l'indicazione di "N. 1", a patto che fosse accompagnato dalla indicazione delle fonti di riferimento, tenute costantemente aggiornate ai tre mesi precedenti la pubblicazione dei dati, utili a sostenere la propria posizione di primato sul mercato delle inserzioni immobiliari on line, e a rimuoverlo qualora uno degli indicatori utilizzati non avesse più confermato la sua supremazia. Per l'Antitrust tuttavia la Società non ha tenuto fede ai propri impegni. La sanzione pecuniaria prevista per tale violazione va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 5 milioni di euro. (Rin)