- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Wonder Woman. Il mito", in programma dal 17 novembre al 21 marzo 2022.Palazzo Morando Costume, Moda, Immagine, in via Sant'Andrea, 5 (ore 11:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione della nuova sede della Ntt datavia Calindri, 4 (ore 12)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla serata iorganizzata da Emergency in ricordo di Gino Strada "Non esistono scommesse impossibili"Teatro Dal Verme, via San giovanni sul muro, 3 (ore 21)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, partecipanno all'inaugurazione della nuova rotonda di Agnadello (Cr).strada provinciale 472 “ex Strada Bergamina” (incrocio via Giuseppe Garibaldi/via Rivolta – Agnadello/Cr (ore 10).VARIESeconda giornata della Finance community weekFour season hotel, via Gesù 6/8 (dalle ore 9)Presentazione della seconda edizione di MIMO Milano Monza Motor Show 2022, in programma dal 15 al 19 giugno 2022. Intervengono: Andrea Levy, Presidente MIMO; Marco Tronchetti Provera, Ceo Pirelli; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano (in collegamento); Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI; Giuseppe Redaelli, Presidente Sias; Beatrice Saottini, Presidente 1000 Miglia srl; Geronimo La Russa, Presidente Aci Milano; Martina Riva, assessore allo sport, turismo e politiche giovanili di Milano; Dario Allevi, sindaco di Monza; Fabrizio Sala, assessore per l'istruzione, università, ricerca, innovazione e semplifcazione di Regione LombardiaPalazzo Pirelli, auditorium Gaber, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)Incontro “Soluzioni tecnologiche per la questione ambientale”, che vede protagonista Guglielmo Lanzani, Coordinatore del Center for Nano Science and Technology (CNST) dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) al Politecnico di Milano e Professore di Fisica al Dipartimento di Fisica dello stesso Politecnico di Milano, in dialogo con Paolo Martini, imprenditore e curatore.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)Terzo concerto di Milano Musica al Teatro alla Scala con laVerdi diretta da Michele Gamba per una prima esecuzione italiana di Rebecca Saunders nell'ambito del 30° Festival Milano MusicaTeatro alla Scala, (ore 20)MONZAConferenza stampa di presentazione dell'esoscopio di ultimissima generazione, donato all'unità operativa di Neurochirurgia dalla Fondazione Camerani e Pintaldi. L'esoscopio potenzierà la precisione e il comfort negli interventi cranici per tumore cerebrale e patologie neurovascolari, anche infantili.Villa Serena, Terzo Piano, Sala Rossa - Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33 (ore 11:30)(Rem)