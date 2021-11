Armenia-Azerbaigian: ambasciatore Nazarian, questione prigionieri di guerra resta irrisolta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, ha proseguito il capo della missione diplomatica, “l'Azerbaigian continua a nascondere il numero reale dei prigionieri di guerra armeni. Inoltre, i processi simulati e l'emissione di lunghe condanne per false accuse contro prigionieri di guerra illustrano la politica di odio anti-armena e la campagna diffamatoria adottata e promossa in Azerbaigian ai massimi livelli. Questo atteggiamento o, meglio, la politica di discriminazione razziale che persiste in Azerbaigian da decenni si è manifestata più chiaramente durante la guerra dello scorso anno, che nel corso di 44 giorni ha portato a violazioni diffuse e sistematiche del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani”. “Abbiamo prevedibilmente assistito a energici tentativi da parte dell'Azerbaigian di distorcere e manipolare il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale, con l'obiettivo di coprire le atrocità e i crimini di guerra commessi durante i 44 giorni di guerra di aggressione”, ha concluso l’ambasciatore Nazarian. (Res)