Imprese: Thyssenkrupp, comparto idrogeno diventerà indipendente

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp renderà indipendente il proprio comparto per la generazione di idrogeno, Uhde Chlorine Engineeers, quotandolo alla Borsa di Francoforte nel primo trimestre del 2022. In questo modo, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo intende “beneficiare del crescente interesse per le tecnologie basate sull'idrogeno”. Nata da una joint venture tra Thyssenkrupp e De Nora, Uhde Chlorine Engineers, realizza impianti per la produzione di idrogeno gassoso da fonti rinnovabili. (Geb)