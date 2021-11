Turchia: vicepresidente Oktay, risponderemo a chi cerca “avventure” nel Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Turchia, Fuat Oktay, ha dichiarato oggi che Ankara “non ha paura di nessuno” e non si farà dissuadere dal proseguire le sue prospezioni per la ricerca di petrolio e gas nelle acque del Mediterraneo orientale. “Non abbiamo paura di nessuno. Coloro che cercano un'avventura nel Mediterraneo orientale avranno una risposta”, ha affermato il vicepresidente durante una cerimonia per celebrare il 38esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dell'autoproclamata Repubblica turca di Cipro Nord. Le osservazioni di Oktay giungono dopo che il governo cipriota ha affermato che ExxonMobil e il partner Qatar Petroleum riprenderanno le trivellazioni entro poche settimane, in un'area a sud-ovest di Cipro, dove hanno la licenza per la ricerca di petrolio e gas. La Turchia non riconosce Cipro come nazione e contesta le acque in cui il governo cipriota rivendica diritti economici esclusivi. Ankara dice che una grande parte di quelle acque si sovrappone alla sua piattaforma continentale o appartiene ai turco-ciprioti.(Res)