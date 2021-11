© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al popolo britannico per il vile attacco terroristico di Liverpool. Preoccupa il fatto che nell'Occidente dormiente simili stragi di deriva islamica non facciano più notizia". Lo afferma in una nota il deputato Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e responsabile del dipartimento Esteri del Carroccio. (Com)