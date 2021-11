Covid: Sistema Trasporti, ordinanza con scienza c'entra poco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi niente di nuovo sotto il sole. Sembra che si vada verso una conferma delle misure emanate durante il lockdown e mai aggiornate per taxi ed Ncc. Purtroppo abbiamo imparato da tempo che in ambito di trasporto pubblico la scienza c'entra poco. Infatti è richiesto agli Ncc di garantire un metro di distanza tra i passeggeri e con il conducente. Necessità che come al solito non sono più tali in ambito di trasporto pubblico locale, nonostante il numero di trasportati sia infinitamente superiore". È il commento in una nota di Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, in relazione alla nuova ordinanza sui trasporti emanata per contenere contenere rischio di recrudescenza dell'epidemia da Covid-19. (segue) (Com)