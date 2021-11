Bielorussia: Borrell, Makei ha assicurato accesso Onu ma declina responsabilità in situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia permetterà l'accesso delle organizzazioni delle Nazioni Unite per aiutare i migranti che si trovano lungo il confine, ma ha declinato ogni responsabilità nella situazione. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Ho chiesto (al ministro degli Affari esteri bielorusso, Vladimir Makei) se daranno aiuto umanitario alle persone" migranti ammassate lungo il confine "e ho chiesto cooperazione nei rimpatri, nel dare assistenza umanitaria", ha continuato. "Mi ha assicurato che daranno sostegno umanitario, mobiliteranno l'esercito (per le operazioni di sostegno), accetteranno l'accesso delle organizzazioni Onu che aiutano i rifugiati. Da questo punto di vista, sono buone notizie. Ma ha declinato ogni responsabilità per le persone che si trovano lì", ha specificato. (Beb)