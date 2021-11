Libri: "Homo Ethicus. Guida tascabile alla vita", domani presentazione a Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino ad oggi si è ritenuto che il fondamento dell’etica e della morale fosse il bene comune degli uomini, il loro fine ultimo. Non si trova, però, un accordo su come tale fine ultimo debba essere inteso. Il libro di padre Athos Turchi, 'Homo Ethicus. Guida tascabile alla vita (Edizioni Effegi)', tenta di spiegare e giustificare quei comportamenti, che sono intrinsechi all’essere uomo e che possono orientarlo nelle scelte. Il volume sarà presentato domani, alle ore 16.30, in Sala Gonfalone, Palazzo del Pegaso a Firenze. Dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, interverranno: Alfredo Jacopozzi, docente di Filosofia alla facoltà Teologica dell’Italia Centrale, e Anita Tosi, teologa. Sarà presente l’autore, che è docente di filosofia teoretica alla facoltà Teologica dell’Italia Centrale e autore di numerose pubblicazioni". Così una nota del Consiglio regionale della Toscana. (Ren)