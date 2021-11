Scuole: in Puglia rinnovato sostegno per progetto educativo "Sezioni primavera"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmata l'Intesa tra Regione Puglia e Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Puglia per l'anno scolastico 2021/2022. L'assessore regionale al Diritto allo studio, Formazione e Lavoro della Puglia, Sebastiano Leo, ha garantito la prosecuzione del progetto educativo "Sezioni primavera", dedicato ai minori di età compresa tra i 24 e 36 mesi, attraverso lo stanziamento di un contributo di 50 mila euro quale cofinanziamento regionale alle risorse ministeriali. Le risorse stanziate si sono aggiunte al finanziamento di 3,3 milioni di euro, a valere sul riparto regionale del Fondo per la promozione del "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni – Annualità 2021", già assegnato dalla giunta regionale lo scorso 4 agosto e in corso di erogazione direttamente da parte del Ministero dell'Istruzione in favore dei comuni pugliesi dove hanno sede le "Sezioni primavera". "Continua l'impegno dell'amministrazione regionale nel supportare il progetto delle 'Sezioni Primavera' e di tutto il sistema 'Zerosei' della Puglia". Ha commentato l'assessore Sebastiano Leo. "Dopo le importanti risorse stanziate lo scorso luglio - ha continuato - con questo ulteriore cofinanziamento forniamo un concreto supporto sia alle famiglie con minori che frequentano questi percorsi educativi speciali, sia nei confronti dei soggetti che lo erogano, a garanzia della qualità del servizio educativo. Il sistema 'Zerosei' resta una priorità assoluta per la Puglia su cui continueremo a investire risorse, con l'obiettivo di ampliare sempre più la rete dei servizi essenziali a disposizione dei cittadini e delle cittadine pugliesi". (Ren)