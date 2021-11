Imprese: Antitrust, nessun avvio di istruttoria su operazione Enel-Erg Hydro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha deciso di non avviare un'istruttoria in merito all'operazione legata all'acquisizione da parte di Enel produzione dell'intero capitale sociale di Erg Hydro, attualmente detenuto da Erg Power. E' quanto si legge nel bollettino settimanale dell'Antitrust. "L'operazione non comporterà la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato delle future gare per la aggiudicazione delle concessioni di grande derivazione oggetto di acquisizione", la spiegazione dell'Autorità.(Com)