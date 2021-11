Ucraina: Germania e Francia, gravi conseguenze per Russia se tenterà di minare integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dovrà far fronte a “gravi conseguenze” se tenterà nuovamente di minare l'integrità territoriale dell'Ucraina. È quanto affermano i ministri degli Esteri di Germania e Francia, Heiko Maas e Jean-Yves Le Drian, in una dichiarazione congiunta diffusa al termine dei colloqui con l'omologo ucraino, Dmytro Kuleba, che hanno incontrato insieme a margine del Consiglio Affari esteri dell'Ue, tenuto oggi a Bruxelles. Per Maas e Le Drian, i rispettivi Paesi sono “fermi nel loro deciso sostegno all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina”. Germania e Francia sono preoccupate dai movimenti di truppe, armi e materiali della Russia. I ministri degli Esteri tedesco e francese avvertono, quindi, Mosca che qualsiasi suo nuovo tentativo volto a minare l'integrità territoriale dell'Ucraina avrà “gravi conseguenze”. Allo stesso tempo, Maas e Le Drian esortano Kiev a “mantenere un atteggiamento equilibrato” nel confronto con la Russia. Per risolvere il conflitto nel Donbass, affermano infine i ministri degli Esteri tedesco e francese, devono essere attuati gli accordi di Minsk. (Geb)