Bulgaria: si dimette il leader dei socialisti Vigenin

- Il leader del Partito socialista bulgaro (Bsp), Christian Vigenin, ha annunciato le sue dimissioni dopo il risultato delle elezioni di ieri. "I risultati delle elezioni ora sono chiari, anche se non sono finali. Non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi", ha dichiarato Vigenin annunciando le sue dimissioni. I socialisti bulgari hanno ulteriormente calato il numero di consensi rispetto alle precedenti elezioni, attestandosi attorno al 10 per cento nel voto di ieri. (Seb)