Libia: Dabaiba, decisione sulla mia candidatura “nelle mani del popolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del governo ad interim di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha dichiarato oggi che affronterà il tema della sua candidatura alle elezioni “al momento opportuno”, sottolineando che tale decisione sarà “nelle mani del popolo”. Parlando oggi in un discorso ad un evento organizzato presso la Città dello sport di Tripoli, Dabaiba, reduce della Conferenza di Parigi, ha dichiarato che “le elezioni stanno attraversando una grande impasse e non possiamo accontentarci di leggi imperfette”. Rivolgendosi ai "giovani e al popolo libico", Dabaiba ha detto: "Volete che mi candidi a queste elezioni o no? Siete quelli che consulterò e nel momento decisivo annuncerò la mia posizione su queste elezioni”. I commenti giungono dopo che il secondogenito del defunto rais libico Muammar Gheddafi, Saif al Islam, ha presentato ieri la documentazione per la sua candidatura a Sebha nella prima apparizione pubblica in dieci anni. Nel suo discorso Dabaiba ha affermato che non è possibile “rinunciare alla costituzione”. “Vogliamo elezioni con una chiara regola costituzionale su cui tutti siano d'accordo”, ha affermato il premier libico.(Lit)