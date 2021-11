Recovery: Franceschini, borghi centrali per l'Italia del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato ricostituito il 'Comitato Borghi' del ministero della Cultura, un organo permanente funzionale alla realizzazione del progetto di valorizzazione dei borghi e delle aree interne contenute nel Pnrr che avrà anche il compito di definire le strategie per la valorizzazione di questi luoghi così importanti e unici del nostro Paese". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che è intervenuto oggi alla prima riunione del Comitato. "Nel Pnrr - ha aggiunto il ministro - i borghi hanno un ruolo centrale e un finanziamento unico nella storia pari ad un miliardo di euro. Adesso bisogna correre - ha esortato - ma dobbiamo indicare una strada: 'no' a finanziamenti a pioggia, vogliamo progetti che dimostrino che se si interviene concretamente su un piccolo borgo lo si può ripopolare e rigenerare costruendogli una vocazione. L'obiettivo - ha concluso - è quello di creare occupazione attraverso progetti di rigenerazione culturale, sociale e economica. Regioni, Comuni, mondo associativo e imprese sono e saranno protagonisti in questo percorso". (Rin)