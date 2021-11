Ue: Borrell, in agenda Consiglio Balcani, Etiopia, Sahel e Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea oggi discuterà di "molte altre questioni" come "la situazione nei Balcani occidentali, in particolare in Bosnia Erzegovina, dove si registrano tendenze che minano l'unità del Paese e ne ostacolano lo sviluppo, e il suo cammino verso l'Unione europea". Lo ha spiegato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, entrando ai lavori del Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Anche il dialogo tra Belgrado e Pristina. E in generale, la situazione nei Balcani, che non è particolarmente buona" verranno affrontati dai ministri. (segue) (Beb)