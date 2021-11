Russia-Serbia: Lavrov a colloquio con omologo Selakovic, focus su Kosovo e Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e l'omologo serbo, Nikola Selakovic, hanno discusso in una conversazione telefonica della situazione in Kosovo, di quella più generale nei Balcani, di aspetti chiave delle relazioni bilaterali tra Mosca e Belgrado, nonché di questioni internazionali di attualità. Lo comunica il ministero degli Esteri russo in una nota. Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha precedentemente riferito che dovrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin a Mosca il 25 novembre. (Rum)