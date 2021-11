Cile: Senato vota domani impeachment a presidente Pinera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pinera si è detto convinto a sua volta che la mozione verrà respinta dal Senato. "Siamo convinti che martedì prossimo il Senato - agendo come giurato e analizzando i fatti in maniera obiettiva, razionale e riflessiva - respingerà in pieno questa mozione", ha affermato la settimana scorsa il presidente. "Questa iniziativa ha un chiaro ed ingiustificato interesse elettorale", ha aggiunto Pinera in riferimento alle elezioni presidenziali e politiche che si terranno il 21 novembre. Alla luce della lettura delle motivazioni della richiesta di impeachment, il capo di Stato ha quindi ribadito che "si tratta di un'accusa basata su falsità, congetture e supposizioni". La mozione è passata alla Camera con 78 voti favorevoli, 67 contrari e tre astensioni al termine al termine di una seduta protrattasi per oltre 20 ore. (segue) (Abu)