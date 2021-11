Cile: Senato vota domani impeachment a presidente Pinera (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato ha quindi precisato che anche la clausola che legava il pagamento della terza rata della vendita della società all'approvazione dei permessi ambientali era nota alla giustizia. Un punto contestato dall'inchiesta giornalistica, che ha individuato proprio in tale clausola, oltre che nello schema di pagamenti offshore, un dato inedito. "In ogni caso "gli investimenti fatti in società estere sono stati fatti nel rispetto della legge tributaria" ha affermato da parte sua Pinera, che ha quindi denunciato "l'uso inaccettabile" da parte dell'opposizione "di un'informazione già conosciuta sulla quale si è già pronunciata la giustizia". Riguardo la possibile presentazione in parlamento di una richiesta di impeachment, Pinera ha dichiarato che questa "non avrebbe alcun fondamento". "Capisco che siamo in periodo elettorale, ma coloro che esercitano funzioni pubbliche devono essere responsabili", ha detto. (Abu)