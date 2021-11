Turismo: Garavaglia, a Pmi garanzie per assicurare continuità aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di interventi di carattere finanziario "prevediamo garanzie per il finanziamento" anche "per assicurare la continuità aziendale e i finanziamenti in essere" delle Pmi che operano nel turismo. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in audizione presso la commissione Bilancio della Camera nell'ambito dell'esame del decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La garanzia "è gratuita e l'importo è stato aumentato a 5 milioni di euro", così come è stato "previsto anche di poter rinegoziare il debito", ha aggiuntò il ministro. (Rin)