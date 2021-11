Piemonte: aumento rette Rsa, l'assessore alla Sanità, nessun aumento a carico famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun aumento a carico delle famiglie. Gli eventuali costi aggiuntivi verranno coperti dalla Regione. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi rispondendo alla consigliera Monica Canalis (Pd) sull'aumento dei costi delle rette delle Rsa, durante l'illustrazione del Documento di economia e finanza regionale (Defr). Icardi ha sottolineato che "Tutte le regioni si trovano in difficoltà per via delle spese dovute all’emergenza Covid - ha continuato Icardi -. Se il Governo accoglierà la richiesta di 2,2 miliardi di euro da parte delle regioni, il Piemonte potrebbe ricevere i 100 milioni necessari a chiudere i conti in pareggio. Sull’edilizia sanitaria la giunta ha approvato venerdì scorso una proposta di delibera sulla riprogrammazione della rete ospedaliera che tiene conto dei nuovi ospedali previsti dal governo in accordo con l'Inail e, entro l’estate, dovrebbe concludersi la bonifica dell’area destinata alla Città della salute e della scienza di Torino". (segue) (Rpi)