Milano: Giovanati (Lega), mozione contro ordine Tribunale di registrare nato con utero in affitto

- Il consigliere leghista Deborah Giovanati ha annunciato durante la seduta del consiglio comunale di Milano di oggi, che presenterà una mozione di “contrasto della violenza sulle donne e sui bambini”, in risposta a un ordine che il Tribunale di Milano ha impartito al Comune: registrare l’atto di nascita con due padri di un bambino nato negli Stati Uniti tramite utero in affitto. I consiglieri firmatari, che oltre a Giovanati sono gli altri membri del gruppo Lega a Palazzo Marino Alessandro Verri, Annarosa Racca, Samuele Piscina, Silvia Sardone e Pietro Marrapodi, ha dichiarato “la ferma contrarietà della pratica dell'utero in affitto o maternità surrogata, anche in forma volontaria, che mina i diritti delle donne in particolare delle più vulnerabili, mercificano i loro corpi e le loro funzioni riproduttive” e “la ferma condanna a ogni pratica che considera il bambino un prodotto, che può essere oggetto di compravendita o di donazione gratuita, ed eventualmente eliminato in caso di disabilità, considerato un 'difetto di fabbricazione'”. (Rem)