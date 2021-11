Turismo: Garavaglia, a sostegno imprese anche "potenza di fuoco" di finanziarie regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi sarà anche un "effetto potenziale di aggiunta di risorse da parte delle finanziarie regionali che possono così aumentare la potenza di fuoco" a sostegno delle aziende che operano nel turismo. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in audizione presso la commissione Bilancio della Camera nell'ambito dell'esame del decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (Rin)