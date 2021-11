Germania: Branson (Bafin), più determinazione contro riciclaggio e rischi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin), Mark Branson, intende combattere combattere con maggiore determinazione il riciclaggio di denaro e i rischi informatici nel settore finanziario in Germania. “Soprattutto, le banche con un aumentato rischio di riciclaggio di denaro devono aspettarsi la nostra particolare attenzione”, ha affermato Branson. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il presidente del Bafin ha evidenziato la “ambizione” dell'agenzia è “anticipare e non solo reagire”. A tal fine, il Bafin aumenterà “in maniera significativa” il personale nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro". Branson ha poi affermato che, nei prossimi quattro anni, il Bafin intende “ottenere progressi” notevoli in dieci aree strategiche. Si tratta, per esempio, della sicurezza informatica, ad esempio. Al riguardi, Branson ha avvertito: “Questo rischio è molto presente e sta crescendo rapidamente. Personalmente, non sono sicuro che tutti noi - governo, settore privato - siamo abbastanza preparati per un incidente di sicurezza davvero serio”. Intanto, i dieci obiettivi di medio termine permetteranno di far procedere la modernizzazione del Bafin, che secondo il suo presidente deve essere “più veloce” e agire “in modo più olistico, in rete, in maniera lungimirante”. Branson ha descritto i bassi tassi di interesse come uno dei maggiori rischi per il settore finanziario. In particolare, il presidente del Bafin ha dichiarato: “Se i tassi di interesse rimangono così bassi, danneggeranno sempre di più il modello di impresa delle banche e degli assicuratori sulla vita”. Allo stesso tempo, un “brusco” rialzo del costo del denaro avrebbe effetti “turbolenti”. (Geb)