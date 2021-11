Bosnia: ministro Esteri Turkovic, Ue contribuirà a rafforzare capacità militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea aiuterà a rafforzare le capacità militari della Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri bosniaco, Bisera Turkovic, sottolineando che si tratta di una decisione molto importante, che sarà realizzata tramite lo strumento dell'Ue "The European Peace Facility". "L'obiettivo dello strumento menzionato è quello di aumentare la capacità dell'Ue di prevenire conflitti, preservare la pace e rafforzare la stabilità e la sicurezza internazionale, mentre il bilancio totale di questo strumento è di 5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027", ha dichiarato Turkovic sottolineando che la Bosnia è il primo Paese beneficiario di questi fondi e attende una donazione di 10 milioni di euro per il rafforzamento delle capacità delle Forze armate. Parlando della crisi politica in Bosnia Erzegovina, il ministro ha affermato che "è essenziale trasformare questa crisi in un'opportunità per centrare le condizioni rimanenti per ottenere quanto prima lo status di candidato" all'adesione Ue. "Penso che questa sarebbe la risposta migliore alle politiche retrograde", ha concluso Turkovic. (Seb)