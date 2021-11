Turismo: Garavaglia, decreto Pnrr a vaglio Parlamento, intanto al lavoro su parti amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto è pubblicato" e si trova "ora all'attenzione del Parlamento. Stiamo già lavorando per le parti amministrative conseguenti" al varo delle Camere. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in audizione presso la commissione Bilancio della Camera nell'ambito dell'esame del decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (Rin)