Green pass: Bernini (FI), non sottovalutare pulsioni eversive

- Secondo la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, “la risposta dello Stato al radicalismo No vax deve essere improntata al massimo rigore, prima che le pulsioni antiscientifiche alimentate sui social diventino eversive. La rete svelata dall’inchiesta di Torino, oltre alle minacce esplicite contro uomini delle istituzioni e scienziati - continua la parlamentare in una nota -, pianificava un salto di livello, prefigurando gambizzazioni e lancio di acido contro le forze dell’ordine. Abbiamo già vissuto stagioni tragiche in cui comunicati deliranti sono stati l’anticamera della violenza. Nessuna sottovalutazione, dunque, e sarà determinante il lavoro di Polizia postale e Digos per fermare sul nascere questa nuova area antisistema”.(Com)