Balcani-Ue: Borrell, vogliamo prima conferenza con Albania e Nord Macedonia entro 2021

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, vuole vedere la conferenza intergovernativa con Albania e Macedonia del Nord entro il 2021, quindi entro la conclusione della presidenza slovena del Consiglio dell'Ue. Lo ha detto dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Nei Balcani occidentali, la situazione va oltre l'allargamento", ha spiegato. "Voglio dire chiaramente che vogliamo vedere la prima conferenza intergovernativa con Albania e con Macedonia del Nord avvenire il prima possibile, entro questa presidenza, per la fine del 2021", ha aggiunto Borrell. "Perché non farlo ha un impatto negativo sulla credibilità dell'Ue", ha continuato. (Beb)