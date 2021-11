Arabia Saudita: Riad concede cittadinanza a espatriati che contribuiscono a sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha concesso la cittadinanza a un gruppo di espatriati tra cui medici, religiosi e accademici, diventando il secondo stato arabo del Golfo a introdurre quest'anno un programma formale di naturalizzazione per gli stranieri con competenze eccezionali. L'annuncio segue un decreto reale emesso lo scorso l’11 novembre che concede la cittadinanza a "esperti e talenti globali eccezionali" che contribuiranno alla crescita del regno nell'ambito dei suoi ambiziosi piani di riforma. Gli stranieri in Arabia Saudita di solito hanno visti rinnovabili validi solo per pochi anni e legati al lavoro. Il programma di naturalizzazione sarà aperto a persone impegnati in attività di studi teologici islamici, medicina, scienza, cultura, sport e tecnologia. Come sottolineato dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, lo scopo è creare un "ambiente attraente" per coltivare e trattenere talenti eccezionali e raggiungere della Vision 2030 il piano di riforme voluto dall’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, per creare posti di lavoro e ridurre la dipendenza dell'economia saudita dal petrolio. A gennaio, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato un programma simile che consente la concessione della cittadinanza a investitori e altri professionisti, inclusi scienziati, medici e le loro famiglie.(Res)